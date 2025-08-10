Kastamonu Bozkurt'ta Sel Felaketi Sonrası Yeni Gölet İnşa Edildi

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı havzasına "sel göleti" yapıldı.

Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi.

Bu süreçte Ezine Çayı'nda yoğun bir çalışma yürütüldü. Ezine Çayı'nın yatağı Devlet Su İşleri tarafından 30 metreden 72 metreye genişletildi.

Ezine Çayı içinde belirlenen bölgelere suyun hızını kesmek için brit (alçak enine yapı) yapıldı. Çayın havzası üzerine tersip bendi (biriktirme barajları) inşa edildi.

Bu çalışmaların yanında DSİ tarafından yaklaşık ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta inşa edilen "sel göleti"nde çalışmalar tamamlandı.

Suyun debisinin kontrol altına alınması ve rüsubatın geçişinin önlenmesi amacıyla inşa edilen gölet, görüntüsüyle de ilçeye farklılık kattı.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AA muhabirine, Ezine Çayı'nın 45 kilometrelik bir havzasının olduğunu söyledi.

Sel felaketinin tekrar yaşanmaması için birçok tedbir alındığını anlatan Yanık, "Tahkimat duvarlarının tamamlanmasıyla birlikte ilçemizde, ilçe merkezinde 5 ulaşım köprüsü yapıldı. Bunların dördü kemerli köprü. İlçe merkezi sınırları dışında, üst havzada iki ulaşım köprüsü, biri kemerli olmak üzere Devlet Su İşleri tarafından projelendirilerek yapılarak hizmete açıldı. Onun yanında bir köprümüz, Devlet Su İşleri tarafından ihale edildi. İnşallah kısa zamanda tamamlanarak özellikle köylerimizin karşıdan karşıya ulaşım sağlayan bir tesis de açılmış olacak." diye konuştu.

Sel göleti ile ilgili bilgi veren Yanık, şunları söyledi:

"Bunun amacı aynı zamanda yukarıdan gelen teressübatı engellemek, tutmak, aşağıya ilçe merkezi havzasına gelmesini engellemek. Aynı zamanda yukarıdan yüksek devirde gelen suyun hızını kesmek amacıyla projelendirilip hizmete alındı. Yüksekliği 18 metre."

Sel göletinin üst kısmında 5 tersip bendinin hizmete açıldığını ifade eden Yanık, bunun yanında ağaç ve odun parçalarının geçişinin engellenmesi amacıyla 3 tarak ve 2 tırmığın da yapımının tamamlandığını belirtti.

Sel göletinin ilçeye görsel olarak da güzellik kattığını kaydeden Yanık, "Yukarıda tahkimat çalışmaları devam edecek. Ezine Çayı havzası sürekli temiz tutularak aşağıya taşınan malzemenin getirilmesine engel olmaya çalışılacak. Çalışmalar bundan sonra da devam edecek." dedi.