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Kasım Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Ancak ENAG'ın hesaplamalarına göre enflasyon yüzde 129,27 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 61,98 oldu. Ancak ENAG'ın hesaplamalarına göre enflasyon yüzde 129,27. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Kurumun sayfasından paylaşılan verilere göre tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 3,28 olarak kayıtlara geçti:

TÜİK'in detaylı açıklamasına göre, son 12 ayda en yüksek fiyat artışı yüzde 92,86 ile lokanta ve otellerde oldu. En düşük artışın ise yüzde 37,54 ile konut fiyatlarında kaydedildiği bildirildi.

Enflasyon hesaplaması yapılan 143 temel başlıktan 23'ünün fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, yedi temel başlığın endeksinde değişim olmadığı, 113 temel başlığın endeksinde ise artış görüldüğü bildirildi.

Sanayi sektöründeki üreticilerin ülke içine yaptığı satışların göstergesi olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yine aylık bazda yüzde 2,81 olarak açıklandı. Yİ-ÜFE'nin yıllık artışı ise TÜİK'in hesaplamalarına göre yüzde 42,25 olarak kayıtlara geçti.

ENAG'ın enflasyon oranı yüzde 129,27

Bağımsız Enflasyon Çalışma Grubu (ENAG) tarafından yapılan hesaplamalara göre ise enflasyon, TÜİK'in açıkladığı rakamların iki katından daha fazla. ENAG'ın X hesabından yapılan paylaşımda, TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 129,27, aylık bazda ise yüzde 5,58 arttığı aktarıldı:

ENAG'ın güncel enflasyon bültenine göre, son bir ayda en yüksek fiyat artışı yüzde 12,33 ile eğlence ve kültür kaleminde oldu. En düşük artışın ise yüzde 0,00 ile sağlık kaleminde kaydedildiği bildirildi.

DW / AÜ,EC

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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