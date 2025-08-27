Kaş Belediyesi Yeni Araçlarla Hizmet Kalitesini Artırıyor

Kaş Belediyesi Yeni Araçlarla Hizmet Kalitesini Artırıyor
Güncelleme:
Kaş Belediyesi, hizmetlerin daha etkin ve hızlı yürütülmesi için yeni araçlar satın aldı. İki çöp toplama aracı ve bir minibüs ile hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaş Belediyesi, ilçe genelinde hizmetlerin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla satın aldığı yeni araçları filosuna kattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın talimatları doğrultusunda kiralama yöntemiyle kullanılan araçların yerine belediyenin öz sermayesiyle iki tam donanımlı çöp toplama aracı ve bir minibüs satın alındı.

Yeni araçların hizmete girmesiyle çalışmaların daha verimli şekilde yürütülmesi hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
