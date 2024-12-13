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Kaş Belediyesi Halk Lokantası Hizmete Açıldı

Kaş Belediyesi Halk Lokantası Hizmete Açıldı
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Kaş Belediyesi, ek hizmet binasında yeni halk lokantasını açtı. Lokanta, pazar günleri hariç her gün öğle yemeği sunacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projeleri ve yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaş Belediyesi, halk lokantasını hizmete açtı.

Belediyenin ek hizmet binasında yer alan lokanta, pazar günleri hariç her gün bedeli 80 lira olan öğle yemeği (menü, üç çeşit yemek) sunuluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, açılışta yaptığı konuşmada, proje ve yatırımlarının devam edeceğini, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Kaş'a 3 milyar 448 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Kanalizasyon ve suyla ilgili 1 milyar 800 milyon lira yatırımlarının olduğunu ifade eden Böcek, halk lokantasının açılışına emek verenlere teşekkür etti.

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan da verdiği sözlerin arkasında olduğunu belirterek, lokantanın hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Kaş Belediyesi Halk Lokantası, protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek hizmete açıldı. ???????

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
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