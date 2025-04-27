Kartal'da Park Halindeki Panelvanda Yangın
Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi Spor Caddesi'nde park halindeki panelvanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Kartal'da park halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çavuşoğlu Mahallesi Spor Caddesi'ndeki toptan gıda marketinin otoparkında park halindeki panelvanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel