Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

Karşıyaka Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Genel-İş üyesi işçiler, binada başkanlık katına çıktı. Burada "Emek ucuz, hayat pahalı", "Bu böyle gitmez, hakkımızı istiyoruz", "Geçinemiyoruz" yazılı pankartlar açan işçiler sloganlar attı, oturma eylemi yaptı.

5 AYDIR MAAŞ ALAMIYORLAR

Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, Karşıyaka Belediyesinde çalışan işçilerin 5 aydır maaş alamadığını belirtti.

2024 MAAŞ FARKLARI DA ÖDENMEMİŞ

Mart ayında, maaşın 10 bin 500 liralık kısmının yatırıldığını ifade eden Akdoğan, "Mart maaşının tamamı yatırılmadı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarının maaşları henüz ödenmedi. 2024 yılından kalan nisan, mayıs, haziran aylarına ait toplu iş sözleşme farklarımız ödenmedi." diye konuştu.

16 GÜNDÜR EYLEMDELER

Akdoğan, işçilerin 16 gündür belediye önünde eylem yaptığını aktararak, "Belediye yönetimi hiçbir çözüm bulamamaktadır. Belediye başkanı işçiye değer vermemektedir. İşçinin maaşını ödememektedir." ifadelerini kullandı.