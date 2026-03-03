Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a "borç" cevabı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, görevi devraldığında belediyenin toplam borcunun 3 milyar 222 milyon lira olduğunu bildirdi.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bir yayın kuruluşunda Karşıyaka Belediyesi ve şahsına yönelik suçlamalarını üzülerek okuduğunu belirtti.

Karşıyaka'yı ve Karşıyaka Belediyesini ilgilendiren bu konuların şahsi bir zeminden uzak rakamsal gerçeklerle tartışılması gerektiğini vurgulayan Ünsal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim açıklamalarım bir tenkit değil tespit niteliği taşımaktadır. Belediyenin içinde bulunduğu durum bütçe bilançoları ile sabit, faaliyet raporları ile onaylıdır. Karşıyaka Belediyesinin bugün içinde bulunduğu durum 2022 yılındaki taşkın haciz garabetinin ve 2023 yılında kaçırılan yapılandırma fırsatının bir sonucudur. Bu gerçeği görmezden gelmek, sorunun temelini de görmezden gelmek demektir."

Karşıyaka Belediyesinin SGK ve Vergi Dairesi'ne hiçbir ödeme yapmadığını söylemek gerçeği saptırmaktan başka bir şey değildir. Öyle ki; İller Bankasının son 2 yılda bütçemizden kesinti miktarı yaklaşık 600 milyon liradır. SGK ve vergi borçlarımızın aylık faizi 200 milyon liraya ulaşmıştır. Bu, bizim dönemimize ait bir borç değil, bir önceki dönemden devredilen borcun, o dönemde alınmayan önlemler nedeniyle katlanarak büyümesinin sonucudur. SGK nezdinde bir girişimde bulunmadığımız açıklaması da gerçek dışıdır. 23 ay boyunca defaaten ilgili bürokratlarla görüşen, daha 10 gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan ile bizzat görüşen bir belediye başkanına 'hiç girişimde bulunmadı' demek büyük haksızlıktır."

Cemil Tugay'ın kendisine yönelik "bilançoyu açıklasın" yönünde ifadesi olduğunu aktaran Ünsal, "Bütçe detayını kalem kalem açıklamayı kendime yakıştıramamakla birlikte sadece şunu söyleyebilirim, üzgünüm ama rakamlar yalan söylemez. Görevi devraldığımda belediyenin toplam borcu 3 milyar 222 milyon liraydı. Ayrıca görevi devrettiğinde memura ve işçiye borç olmadığını ifade eden Sayın Tugay'a, adaylık sürecinde kapı önünde yapılan eylemleri hatırlatmak isteriz. Aynı dönemde partimizin bir İzmir milletvekilinin belediyemize gelerek, maaşları ödemek adına verdiği iyi niyetli 'bağış' sözü ve benzer girişimler, personele borç yoksa nedendir?" ifadelerini kullandı.