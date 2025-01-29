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Kars'ta Donmuş Keklik Şelalesi'nde Dağcılar Kış Tırmanışı Düzenledi

Kars'ta Donmuş Keklik Şelalesi'nde Dağcılar Kış Tırmanışı Düzenledi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde donmuş Keklik Şelalesi'nde tırmanış etkinliği gerçekleştirildi. Dağcılar, bölgenin kış turizmine yeni bir soluk getirirken, sarıçam ormanları ve Çıldır Gölü gibi doğal güzelliklere dikkat çekti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tamamen donan Keklik Şelalesi'ne tırmanış yapan dağcılar, yörenin kış turizmine yeni bir soluk getirdi.

Buzla kaplı Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi ile öne çıkan Kars, birçok doğa sporunun yapılabildiği sarıçam ormanlarıyla da her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış ilçesinde, son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle Keklik Şelalesi tamamen dondu.

Bölgenin kış turizmine yeni bir soluk getirmek isteyen dağcılar da 90 metre yükseklikteki şelalede tırmanış etkinliği düzenledi.

Gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra şelalenin 45 metrelik bölümüne tırmanışlar gerçekleştiren dağcılar, yörenin doğal güzelliklerine dikkati çekti.

"Adrenalin tutkunlarının farklı bir aktivite alanı olabilir"

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Alpay Korkmaz, AA muhabirine, üç profesyonel dağcı olarak Keklik Vadisi'ndeki Keklik Şelalesi'nde etkinlik yaptıklarını söyledi.

Şelalede sorunsuz tırmanışlar yaptıklarını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Buzda tırmanış eğitimleri aldık. Bu bölgemiz için ilk olan bir durum. Tamamen sistemimizi kendimiz kurduk. Bundan sonra gelecek olan dağcı arkadaşlarımız için de daha güvenli olabilecek duruma gelmesi için miks tırmanışı hazır hale getirdik. Bizim naçizane önerimiz, burada bir zepline hattı olabilir. Kış turizmi açısından gelen turistlerin Sarıkamış'ta otelde kalan insanların ekstradan burada adrenalin tutkunlarının farklı bir spor yapabileceği aktivite alanı olabilir diye düşünüyoruz."

"Hem yerli hem de yabancı dağcıları bekliyoruz"

Dağcılardan Arif Güneş ise dağcılar olarak yaz mevsiminde vadide tırmanış rotaları açtıklarını belirterek, "Kışın da Keklik Şelalesi'nde buz tırmanışı gerçekleştirdik. Hazırlığımız inişimiz, tırmanışımız, sistemi kurmamız 3 saate tekabül etti. Buraya hem yerel dağcıları hem de yabancı dağcıları bekliyoruz. Çünkü Sarıkamış'ın doğası muhteşem." dedi.

Dağcı Muhammet Akkuş da daha önce birçok şelaleye tırmandığını ancak ilk defa çok keyif aldığını anlattı.

Büyük bir heyecanla tırmanış yaptıklarından bahseden Akkuş, "Dağcıların buzda tırmanış için Avrupa'ya, Alpler'e değil Kars Sarıkamış'a bu Keklik Şelalesi'ne gelmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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