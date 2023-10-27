Kars'ta Belediyeye Ait Halk Otobüsü Yanarak Kül Oldu

Kars'ın Susuz ilçesinde CHP'li Susuz Belediyesi'ne ait ve atıl vaziyette olan halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kars'ta belediyeye ait halk otobüsü cayır cayır yandı.

Olay, Kars'ın Susuz ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. CHP'li Susuz Belediyesi'ne ait ve atıl vaziyette olduğu ileri sürülen ve park halindeki halk otobüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Bir anda alev topuna dönen halk otobüsünün yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otobüsün tamamen yandığı öğrenildi.

Öte yandan, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS