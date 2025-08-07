Kars'ta Banka Personeline Sendikal Eğitim Verildi

Kars'ta Banka Personeline Sendikal Eğitim Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz Finans-İş Sendikası, Kars'ta banka çalışanlarına yönelik sendikal örgütlenme, sosyal diyalog ve temsil yeteneği kazandırma eğitimleri düzenledi. Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edildi ve banka personellerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Öz Finans-İş Sendikası tarafından Kars'ta görev yapan banka personellerine yönelik "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Sendikal Örgütlenme, Sosyal Diyalog ve Temsil Yeteneği Kazandırma Eğitimi" verildi.

Öz Finans-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca finanse edilen, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Sendikal Örgütlenme, Sosyal Diyalog ve Temsil Yeteneği Kazandırma Eğitimi" projesi Kars'ta gerçekleşti.

Kentteki Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Banka'larında görevli çalışanlarının katıldığı eğitimde, sosyal diyalog, temsil yeteneği, örgütlenme, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu konularında dersler verildi.

Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, yapılan eğitimlerin genel amacının üyelerinin daha aktif sendikal hayatta yer almaları ve katkı sağlamaları olduğunu belirterek, "Eğitimlerimize katılan arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmeyi, mesleki ve kişisel gelişimini sağlamayı, sosyal, ekonomik ve özlük haklarına hakim olan bireyler olmalarını istiyoruz. Eğitimimize katılan arkadaşlarımıza 'hayırlı olmasını' temenni ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sendikanın Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can da banka çalışanlarının çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarına bir nebze olsun çözüm konusunda katkı sağlamanın kendileri mutlu edeceğini dile getirerek, projeye maddi katkı sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teşekkür etti.

Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Güdül, eğitime katılan banka çalışanlarına katılım belgesi verdi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti

"Terörün kökünü kazıyalım" diyen parti liderini Külliye'de ağırladı
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti

DEM Parti, yüzde 63 ile seçilen belediye başkanını ihraç etti
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.