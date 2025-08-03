Kars'ta 72 Yaşındaki Nalbant, Dede Mesleğini Yaşatıyor

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta nalbant 72 yaşındaki Maksut Ak, oğlu ve torunuyla köyleri gezerek hasatta kullanılan atları nallıyor.

Dede mesleğine genç yaşta başlayan Maksut Ak, yarım asrı aşkındır nalbantlığı sürdürüyor.

Kent merkezinde demircilik de yapan Ak, hasat döneminde köyleri gezerek atları hasat işlerine hazır hale getiriyor.

Sabahın erken saatlerinde hasat başlamadan oğlu ve torunuyla köylere giden Ak, hem vatandaşın işini kolaylaştırıyor hem de zamana direnen mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Hasat zamanında atları kent merkezine götürmekte zorlanan çiftçiler de ayaklarına gelen hizmetten memnun.

Nalbant Maksut Ak, AA muhabirine, dedesinden öğrendiği mesleği yarım asrı aşkındır sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Hasat zamanında köylere gittiklerini anlatan Ak, "Hasat zamanı köy köy gezerek atları nallıyoruz. Sezonda yaklaşık 300 atı buluyor. Yaşıma rağmen mesleğimin yaşaması için mücadele ediyorum." dedi.

"Bazen tekme yiyoruz bazen de atın altına düşüyoruz"

Ustanın oğlu Serdar Ak ise dede, baba ve torun köyleri gezdiklerini belirterek, "Bazen tekme yiyoruz bazen de atın altına düşüyoruz. Çok zor bir meslek ama mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Torun Hasan Ali Ak da yaz tatilinde dedesi ve babasına yardım ederek okul harçlığını çıkardığını dile getirdi.

Tarımla uğraşan Ömer Koyuncu ise "Biçim sezonunda atlarımızı nallıyoruz çünkü nallamasak ayakları yara olabilir ve rahat çalışamazlar. Köylerde atlarımızı sırayla nallıyoruz, daha rahat bir biçim yapıyoruz." diye konuştu.