Karla beyaza bürünen Kars Kalesi'nden snowboardla kayarak indiler

Kars'ta kar yağışının ardından Kars Kalesi'nde snowboard yapan sporcular, tarihi atmosferde keyifli anlar yaşadı. Karsincapları Spor Kulübü üyeleri, doğum günü kutlamalarını kış sporlarıyla birleştirdi.

Kars'ta iki kayakçı, kar yağışının ardından beyaza bürünen Kars Kalesi'nden snowboard yaparak indi.

Kentte üç gündür etkili olan kar yağışı, her tarafı beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Kars Kalesi snowboard tutkunlarını ağırladı.

Kars Kalesi'ne çıkan yokuştan snowboard yaparak inen Karsincapları Spor Kulübü üyeleri Ferhat Yıldız ve Atakan Ukşal, unutulmaz ve keyifli anlar yaşadı.

Ferhat Yıldız, AA muhabirine, farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade ederek "Doğum günümü kutlarken yağan kara kayıtsız kalamadık, yeni yaşıma farklı bir giriş yapmak istedik. Merak uyandırarak kış sporlarına ilgiyi artırmak istedik. Tarihin izlerini taşıyan Kars ve Kars Kalesi'nin eteklerinde kaymak tarifsiz mutluluk, yapılacaklar listesinden bir şeyi daha elemiş olduk." dedi.

