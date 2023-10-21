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Kars'ın Kağızman ilçesinde tırın çarptığı araçlarda 2 polis yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde park halindeki iki araca çarpan bir tırın önünde bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.