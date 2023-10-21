Kars'ın Kağızman ilçesinde tırın çarptığı araçlarda 2 polis yaralandı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde park halindeki iki araca çarpan bir tırın önünde bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde tırın çarptığı park halindeki iki aracın önünde bulunan 2 polis yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 ABR 710 plakalı tır, Kağızman-Iğdır kara yolunda park halindeki iki otomobile çarptı.
Kazada, tırın çarptığı araçların önünde bulunan polis memuru Okan K. ile Ahmet T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel