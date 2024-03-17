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Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Üyeleri Kısır Dağı'nda Zirve Yaptı

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Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği üyeleri, karla kaplı 3 bin 197 rakımlı Kısır Dağı'nda zirve yaptı. Dağcılar, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu dağda yürüyüş gerçekleştirdi.

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyeleri, karla kaplı 3 bin 197 rakımlı Kısır Dağı'nda zirve yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla Kısır Dağı da karla kaplandı.

Dağcılar, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu dağda yürüyüş gerçekleştirdi.

Susuz ilçesine bağlı Kiziroğlu köyünde bir araya gelen dernek üyeleri, sabahın erken saatlerinde yürüyüşe başladı. Sporcular yaklaşık 3 saatlik tırmanışın ardından 3 bin 197 rakımda zirve yaparak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, AA muhabirine, yaz ve kış aylarından hem Türkiye'deki hem de dünyanın farklı noktalarındaki dağlarda yürüyüş, tırmanış yaptıklarını anlatarak, " Kars'ımızın ve bölgemizin en yüksek tırmanışını gerçekleştirdik, her sene kış faaliyetleri kapsamında Kısır Dağı, Allahuekber Dağları ve diğer dağlarımızda faaliyet yapıyoruz." dedi.

Mehmet Güneş de yaklaşık 14 yıldır dağcılık yaptığını dile getirerek, Kiziroğlu köyünden başlayıp Kars'ın çatısı olarak nitelendirdikleri Kısır Dağı'na çıktıklarını ifade etti.

Havanın çok güzel olduğunu belirten Güneş, "Doğa harikasına yıllardır geliyoruz ilk defa böyle güzel bir hava yakaladık. Dağcılık faaliyetlerine katılmak isteyenleri güzel etkinliklerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Kemalettin Özışık ise Kısır Dağı'na yaklaşık 3 saate çıktıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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