Haberler

Karlıova Köylerinde Kilitli Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

Karlıova Köylerinde Kilitli Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Devecik, Geçitli ve Ilıpınar köylerindeki çalışmalar tamamlanırken, Bahçe köyündeki faaliyetler devam ediyor. Muhtar Hüseyin Örnek, bu projelerin köy halkının yaşamını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Köylere Hizmet Götürme Birliğince ilçeye bağlı Devecik, Geçitli ve Ilıpınar köylerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanırken, Bahçe köyündeki çalışmalar devam ediyor.

Ilıpınar köyü muhtarı Hüseyin Örnek, köylerde güzel çalışmalar yapıldığını belirtti.

Yol, su, kanalizasyon ve kilitli parke gibi çalışmalarla sorunlarının çözümü için hizmet yapıldığını anlatan Örnek, "Kilitli parke yapım işinden sonra köy halkı yaz aylarında tozdan, kışın ise çamurdan kurtuldu. Yapılan bu hizmetlerden dolayı başta İlçe Kaymakamımız Abdulselam Bıçak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı

9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu! Onlarca gözaltı
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.