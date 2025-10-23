Karlıova Köylerinde Kilitli Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Köylere Hizmet Götürme Birliğince ilçeye bağlı Devecik, Geçitli ve Ilıpınar köylerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanırken, Bahçe köyündeki çalışmalar devam ediyor.

Ilıpınar köyü muhtarı Hüseyin Örnek, köylerde güzel çalışmalar yapıldığını belirtti.

Yol, su, kanalizasyon ve kilitli parke gibi çalışmalarla sorunlarının çözümü için hizmet yapıldığını anlatan Örnek, "Kilitli parke yapım işinden sonra köy halkı yaz aylarında tozdan, kışın ise çamurdan kurtuldu. Yapılan bu hizmetlerden dolayı başta İlçe Kaymakamımız Abdulselam Bıçak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.