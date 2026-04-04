Boyabat Barajı'nda kaçak avlanma denetimi yapıldı

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Boyabat Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen denetimde yaklaşık 800 metre kaçak balık ağına el konuldu.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetim yapıldı.

Kontroller sırasında sucul ekosisteme zarar verdiği ve balık popülasyonunu tehdit ettiği belirlenen yaklaşık 800 metre uzunluğundaki sahipsiz kaçak balık ağı ekiplerce toplandı.

Yetkililer, kaçak ve kontrolsüz avcılığın doğal dengeyi bozduğunu ve gelecek nesillerin su ürünlerinden yararlanma hakkını tehlikeye attığını belirterek, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Vatandaşlardan da yasa dışı avcılıkla mücadelede duyarlı olmaları ve şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmeleri istendi.