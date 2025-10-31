Haberler

Karayollarındaki Yapım ve Bakım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarısı

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yama, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bazı güzergahlarda şerit daraltmaları ve kapatmalar söz konusu.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında yama ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bölgede kesimler halinde şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 5-10. kilometrelerinde üstyapı çalışması sebebiyle Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşıma Aydın istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adana-Mersin Otoyolu'nun Liman Köprüsü kesiminde derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler liman D kapısı çıkışından D-400-18 kara yoluna yönlendiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-10. kilometrelerindeki Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki çalışmalar sebebiyle ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Bayburt-Erzurum il sınırı-Pazaryolu yolunun 9-27. kilometrelerinde şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım kısa sürelerle kesilerek, trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy çevre yolu yapımı, 20-25. kilometrelerinde (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri bölgesi) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 45-55. kilometrelerinde onarım, Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
