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Karayolları Genel Müdürlüğü, 50 işçi alımı için 5 günlük başvuru süresi belirledi

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Karayolları Genel Müdürlüğü, sürekli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 50 işçi alacak. Adaylar 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr ve Alo 170'ten başvurabilecek; işe alınanlar 2 bin 665 lira 13 kuruş yevmiyeyle başlayacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 50 işçi alımı yapacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazate'de yayımlandı.

Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü iş yerlerine süresi belirli olmayan, sürekli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 50 işçi alımı için gerekli şartları taşıyan adaylar 5 gün içinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 Hattı üzerinden de başvuru yapılabilecek.

İşkur tarafından gönderilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, asıl sayısının 4 katı kadar yedek aday kurayla belirlenecek.

Kura tarihi ve yeri Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacak.

Ataması yapılan işçiler 5 yıl boyunca başka illerdeki iş yerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacak. İşe alınanlar 2 bin 665 lira 13 kuruş çıplak yevmiyeyle işe başlatılacak.

İşe alınacak işçiler 2 aylık denemeye tabi tutulacak. Deneme süresinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecek.

İşe başlamaya hak kazanan adaylar, istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edecek.

İşveren, ihtiyaç duyması halinde işçileri, bölge müdürlüğünün sınırları içindeki herhangi bir iş yerinde çalıştırabilecek.

Kaynak: AA
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