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Karaya Oturan Kargo Gemisi İçin Kurtarma Çalışması Başlatılacak

Karaya Oturan Kargo Gemisi İçin Kurtarma Çalışması Başlatılacak
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Uruguay'dan 85 bin ton demir cevheri yüklü 'MILDRED' isimli kargo gemisi karaya oturdu. Liman Başkanlığı, geminin kurtarılması için gerekli çalışmalara başlayacak.

??? Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karaya oturan kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılacak.

Uruguay'dan 85 bin ton demir cevheri yüklü "MILDRED" isimli Singapur bayraklı kargo gemisi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) limanı girişinde karaya oturdu.

ERDEMİR kılavuz gemilerinin yaptıkları ilk incelemenin ardından durum, Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığına bildirildi.

Liman Başkanlığı, Karadeniz Ereğli'ye yük gemisi girişlerini kapattı.

Dalgıçların yapacağı incelemenin ardından gemiyi kurtarma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Denizcilik Karadeniz zonguldak Uruguay 3-sayfa Ekonomi Olaylar Ulaşım Güncel Ereğli

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