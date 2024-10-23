Karaya Oturan Kargo Gemisi İçin Kurtarma Çalışması Başlatılacak
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Uruguay'dan 85 bin ton demir cevheri yüklü 'MILDRED' isimli kargo gemisi karaya oturdu. Liman Başkanlığı, geminin kurtarılması için gerekli çalışmalara başlayacak.
??? Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karaya oturan kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılacak.
Uruguay'dan 85 bin ton demir cevheri yüklü "MILDRED" isimli Singapur bayraklı kargo gemisi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) limanı girişinde karaya oturdu.
ERDEMİR kılavuz gemilerinin yaptıkları ilk incelemenin ardından durum, Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığına bildirildi.
Liman Başkanlığı, Karadeniz Ereğli'ye yük gemisi girişlerini kapattı.
Dalgıçların yapacağı incelemenin ardından gemiyi kurtarma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.