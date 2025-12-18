Haberler

Sakarya'da "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi

Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen 'Yerli Malı Haftası' etkinliği kapsamında, öğrencilerin yöresel ürünleri ve yerli teknolojik projeleri sergilendi. Programda, çeşitli alanlarda hazırlanan projeler, katılımcılara sunuldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programda, ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerince hazırlanan yöresel ürünler ve yerli teknolojik çalışmalar sergilendi.

"Yatırımla Büyürken Türkiye" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, turizm, ebru sanatı, okçuluk, sanayi, askeri, tarım ve ekonomi alanlarında hazırladıkları projeleri sergiledi, yerli üretimin farklı alanlardaki yansımaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programa, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Programda katılımcılara yöresel yemek ve ürünler ikram edildi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
