Karapınar'da Hasat Sezonu Törenle Açıldı

Karapınar'da Hasat Sezonu Törenle Açıldı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde hasat sezonu törenle başladı. Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, üreticilere holland (hasat) için bakım çağrısı yaparken, yerel yöneticiler de sezonun hayırlı geçmesini diledi. İlk mahsul arpa için ödüller verildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, hasat sezonunun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, törende, sezonun üreticiler ve ülke ekonomisi adına verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Çiftçilere, dane kayıplarının önüne geçmek için zamanında ve bakımlı biçerdöverlerle hasat yapılması çağrısında bulunan Ulusoy, "Bu hassasiyet, hem üreticilerimiz hem de tarımsal ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Önal ise programda üreticilerle ve tüccarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sezonun hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan sezonunun ilk mahsulü olan arpayı satın alan Ali Şimşekli ile ürünü satan Faruk Özkan'a çeyrek altın hediye edildi.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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