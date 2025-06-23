Karapınar'da Genel Tarım Sayımı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2025'te ülke genelinde yapılacak genel tarım sayımı kapsamında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Karapınar İlçe Kültür Merkezinde düzenlenen koordinasyon toplantısına Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk başkanlık etti.

Toplantıda, ilçe sayım komitesi kuruldu, sayımın uygulanma süreci, yöntemleri ve ilçedeki yürütülme biçimiyle ilgili konular hakkında bilgi verildi.

Koordinasyon toplantısına, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya İlçe Temsilcisi Gamze Koçyiğit ve Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri de katıldı.