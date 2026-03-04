Haberler

Karaman'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

Güncelleme:
Karaman Lisesi Spor Salonu'nda ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen programda Nasrettin Hoca gösterisi, Hacivat-Karagöz oyunu ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Karaman Lisesi Spor Salonu'nda ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, Nasrettin Hoca gösterisi sunuldu, ramazan ayı ile ilgili hikayeler anlatıldı.

Hacivat-Karagöz oyunu sergilenen etkinlikte, fener yapımı ve boyama çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
