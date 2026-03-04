Karaman'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi
Karaman Lisesi Spor Salonu'nda ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen programda Nasrettin Hoca gösterisi, Hacivat-Karagöz oyunu ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Karaman'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri gerçekleştirildi.
Karaman Lisesi Spor Salonu'nda ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, Nasrettin Hoca gösterisi sunuldu, ramazan ayı ile ilgili hikayeler anlatıldı.
Hacivat-Karagöz oyunu sergilenen etkinlikte, fener yapımı ve boyama çalışması gerçekleştirildi.
Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO