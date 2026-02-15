Haberler

Karaman'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde dorse üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Karaman'da fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de dorse üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
