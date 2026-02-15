Karaman'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Karaman'da fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de dorse üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.