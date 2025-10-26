Karaman'da Elma Hasadı Son Hızla Devam Ediyor

Karaman'da işçilerin, sezonun son elmalarını hasat etmek için bahçelerdeki hummalı çalışması sürüyor.

Kentteki 12 milyondan fazla ağaçta, "Amasya", "golden", "starking", "crisp pink", "fuji" ve "gala" gibi piyasada aranan türler üretiliyor.

Modern soğuk hava, paketleme tesisleri ve avantajlı lokasyonu sayesinde elma üretiminde söz sahibi olan kentte işçiler, sezonun son elmalarını hasat ediyor.

Yıllardır elma bahçelerinde çalışan İlyas Boyacı, AA muhabirine, elmaları kalitelerine göre topladıklarını söyledi.

Ekip içinde iş bölümünün hem deneyime hem de fiziksel güce göre yapıldığını belirten Boyacı, şöyle konuştu:

"Gençleri merdivenlere çıkarıyoruz, erkek olsun kadın olsun. Biraz daha yaşlı olanlar aşağıda topluyor. Herkesin kendine göre bir işi oluyor. Saat sabah 07.00'de başlıyoruz, akşam 17.00'de bırakıyoruz. Burada kaliteye dikkat ediyoruz. Mümkün olduğunca birinci sınıf toplamaya çalışıyoruz. Yeşiline, kuş yemesine, kurduna bakıp ufak tefek olanlara dikkat ettiğin zaman bir zorluğu yok."

İşçilerden Osman Marangoz, işlerinin hassasiyet gerektirdiğini aktardı.

Sezonun son günlerinde "fuji" türü elmaları topladıklarını aktaran Marangoz, "Hasadın sonuna geldik, 3-4 günlük işimiz kaldı. Karaman'da genel olarak en çok starking ve golden öne çıkıyor. Fuji ve benzeri ürünler biraz daha az oluyor. En zor toplanan elma çeşidimiz golden, çok hassas. Daldan sökerken bile dikkatlice yolman gerekiyor. Parmak izi çok çabuk geçiyor. Elle hafif bastığın yerde iz kalıyor ve o çürüme çok çabuk başlıyor." diye konuştu.

Bahçede çalışan Gamze Aktuğ da fiziksel güç gerektiren işleri genellikle erkeklerin yaptığını, kadınların daha dikkatli olduğu için elma seçmede iyi olduğunu belirtti.

İşçilerden Fadime Turan ise hasat döneminde elma bahçesinde çalışarak ev ekonomisine katkısını arttırdığını vurguladı.

Sezon boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Turan, "Alıştığınızda bir zorluğu yok. Bu işi seviyoruz. Kazancımız çocuklarımıza katkı oluyor, onlara veriyoruz." ifadesini kullandı.