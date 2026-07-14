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Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.P., jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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