Karakeçili İlçesinde Çiftçilere Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Karakeçili ilçesinde çiftçilere kırsal kalkınma desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam İbrahim Ergin, devletin yatırım yapmak ve üretimde bulunmak isteyene gerek hibe gerekse düşük faizli krediyle destek sağladığını söyledi.

Kooperatifleşerek bu üretimlerin daha iyi yapılacağını aktaran Ergin, Karakeçili'nin hayvancılık açısından iyi bir potansiyele sahip olduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ergin, et ve süt ürünleri açısından yatırımlar yapılarak Karakeçili'yi göç veren değil, göç alan konuma getirmek gerektiğini ifade etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu uzmanı Canbek Aksoy da üreticilere hangi alanlarda ne kadar miktarda destek sağlandığını, ödemelerin nasıl yapıldığı ve kimlerin yararlandığı konularında bilgi verdi.

Vatandaşlar, muhtarlar ve kurum temsilcilerinin katıldığı toplantı, soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.