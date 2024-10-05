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Karadeniz Ereğli'de Simit Fırınları Denetlendi

Karadeniz Ereğli'de Simit Fırınları Denetlendi
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki 15 simit fırını, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından hijyen ve gramaj açısından denetlendi. Zabıta Müdürü Halit Aydın, denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde simit fırınlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 15 simit fırınını denetledi.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, gazetecilere, halk sağlığının korunması için gıda üretimi yapan iş yerleri ve marketlerde rutin kontrollerini sürdürdüklerini belirtti.

Aydın, 80 gram susamlı simidin 10 liradan satıldığını vurgulayarak, "15 simit fırınında ruhsat, hijyen ve gramaj denetimlerinde bulunduk. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

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