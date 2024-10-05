Karadeniz Ereğli'de Simit Fırınları Denetlendi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde simit fırınlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 15 simit fırınını denetledi.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, gazetecilere, halk sağlığının korunması için gıda üretimi yapan iş yerleri ve marketlerde rutin kontrollerini sürdürdüklerini belirtti.

Aydın, 80 gram susamlı simidin 10 liradan satıldığını vurgulayarak, "15 simit fırınında ruhsat, hijyen ve gramaj denetimlerinde bulunduk. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık." dedi.