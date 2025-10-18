Karabük'te Tırla Çarpışan Minibüste 9 Çocuk Yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tırla çarpışan minibüsteki 14 yaş altı futbolcu 9 çocuk yaralandı.

M.O.M. idaresindeki 78 ABK 316 plakalı tır, Mermer Kavşağı'nda B.A. yönetimindeki 78 S 0338 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüsteki Beşbinevlergücü Spor Kulübü 14 yaş altı takımı futbolcuları A.Y. (12), K.Ç.T. (13), Y.E.G. (13), A.E.K. (12), M.Y.A. (13), M.G. (13), Y.A. (13), M.C.Ç. (14) ve Ö.A.E. (11) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada yaralanan çocukların Eskipazar Spor Kulübü ile oynadıkları maçtan döndüğü öğrenildi.