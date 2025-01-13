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Karabük'te Soğuk Hava Göleti Dondurdu, Vatandaşlar Üzerinde Yürüdü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, eksi 15 dereceyi gören hava sıcaklığı nedeniyle gölet dondu. Vatandaşlar buzun üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafları çekti, bu anlar drone ve cep telefonlarıyla kaydedildi.

Soğuk hava göleti dondurdu, insanlar üzerinde yürüdü

KARABÜK - Karabük'te soğuk hava göletleri dondurdu, vatandaşlar tehlikeye rağmen üzerine çıkıp yürüyüş yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı bin 600 rakımlı Sarıçiçek dağında bulunan gölet sıfırın altında 15 dereceyi bulan soğuk hava sonucu dondu. Yılın ilk ayında istenilen düzeyde kar yağışının yağmadığı Safranbolu'da son bir haftadır ayaz etkili oluyor. Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında eksi 15 dereceyi gördüğü Safranbolu'nun Sarıçiçek dağındaki gölün yüzeyi dondu. Buz kalınlığının 10 cm' ulaştığı göl üzerine çıkan vatandaşlar buzla kaplı alanda gezerek hatıra fotoğraf çektirdi. Yaşanan o anlar ise bölgeye gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonu ve dron ile kayda alındı.

Karabük'te Soğuk Hava Göleti Dondurdu, Vatandaşlar Üzerinde Yürüdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Güncel
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