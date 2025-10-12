Haberler

Karabük'te Keltepe Dağı'na Mevsimin İlk Karı Yağdı

Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda mevsimin ilk karı yağdı. Şehirde soğuk hava sonrası alçak kesimlerdeki yağmur, dağın zirvesinde kar olarak kendini gösterdi. Ayrıca Safranbolu yakınındaki Sarıçiçek Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.

Kentte birkaç gündür etkili olan soğuk havanın ardından alçak kesimlerdeki yağmur, kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde yerini kara bıraktı.

Keltepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu arada, Safranbolu ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
