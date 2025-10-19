Karabük'te Karate Milli Takım Seçmeleri Gerçekleşti

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Kyokushin Büyükler Açık Sıklet, Yıldızlar, Ümitler, Gençler Kata/Kumite Milli Takım seçmeleri Karabük'te yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, seçmelerin açılış seremonisi Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyona, 9 ilden 26 spor kulübünü temsilen 105 sporcu katıldı.

Açılış törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Karate Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Onurcan İstenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Coşkun Güven ile Asbaşkan Osman Fatih Destici tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

İki gün süren seçmelerde, sporcular Türkiye Milli Takımı'nda yer alabilmek için mücadele etti.