Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 7 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başpınar köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, levye, balta, kazma, kürek, balyoz, çekiç, halat, murç, demir kova, el arabası, makara, branda, battaniye, semaver ve iş elbisesi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.