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Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 7 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başpınar köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, levye, balta, kazma, kürek, balyoz, çekiç, halat, murç, demir kova, el arabası, makara, branda, battaniye, semaver ve iş elbisesi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Eskipazar Karabük 3.Sayfa Güncel Haberler

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