Karabük'te Hatalı Sollama Yapan Sürücüye 4 Bin 334 Lira Ceza
Karabük'te hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye sokan bir sürücü, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 bin 334 lira ceza ile cezalandırıldı. Olay, sürücünün Yellikaya Tüneli çıkışında trafik düzenini ihlal etmesiyle meydana geldi.
Karabük'te otomobiliyle hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 334 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, yerel basında Karabük-Yenice kara yolunda bir sürücünün, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde otomobille hatalı sollama yapmasına ilişkin görüntünün paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Tünel İzleme Merkezi kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin Yellikaya Tüneli çıkışında trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiğini tespit etti.
Ekipler, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 4 bin 334 lira idari ceza uyguladı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel