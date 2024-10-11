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Karabük'te Amatör Spor Haftası Kortej Yürüyüşü ile Başladı

Karabük'te Amatör Spor Haftası Kortej Yürüyüşü ile Başladı
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Karabük'te 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başladı. Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın konuşmalarının ardından amatör spor kulüplerine destek müjdesi verildi. Program, çeşitli gösterilerle sona erdi.

Karabük'te "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı.

Necati Bey Caddesi'nden başlayan kortej yürüyüşü, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda tamamlandı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, burada yaptığı konuşmada, sporla barışık bir yaşam kurulması gerektiğini söyledi.

Öğrencinin birinci görevinin öğrenmek olduğunu belirten Şahin, "Okul hayatımızı ihmal etmiyoruz. Eğitimle barışık spor yapmalıyız. Aileyi üzen değil, onları da sevindiren bir spor anlayışıyla spor yapılabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da Amatör Spor Haftası'nın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını bildirdi.

Sporun önemine değinen Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Özellikle gençlerimiz için sporun fiziksel ve zihinsel gelişime olan olumlu etkilerini biliyoruz. Karabük Belediyesi olarak sporu her yaştan insana ulaştırmak ve amatör spor kulüplerimize desteğimizi en güçlü şekilde sürdürmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda amatör spor kulüplerimize 700 bin liralık bir destek sağlayacağız. Bu önemli destekle gençlerimizin sporla büyümesine katkı sunacak, sporun her alanda daha da yaygınlaşmasını hedefleyeceğiz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de çocukların spora başlamasını sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Amatör sporların, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu kaydeden Güven, "Gençlerimiz sporla birçok zorluğun üstesinden gelebilir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak, garanti altına alabiliriz. Bu bilinçle hareket ederek halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yılın enleri ödülleri verildi.

Program, sporcuların halk oyunları, cimnastik ve basketbol branşlarında hazırladığı gösterilerle sona erdi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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