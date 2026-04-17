Karabük Safranbolu Galericiler Sitesi açıldı

Safranbolu ilçesinde açılışı yapılan yeni oto galericiler sitesi, bölgeye istihdam sağlayacak ve çevre illere de hizmet verecek.

Karabük Safranbolu Galericiler Sitesi açıldı.

Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü köyünde 103 dükkandan oluşan sitenin açılışında konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, sitede ciddi istihdam sağlanacağını söyledi.

Sitenin sadece Karabük'e hitap etmeyeceğini belirten Şahin, "Çevre illerimize de hitap edecek bir konumda olduğunu düşünüyorum. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da sitenin bölgenin en büyük oto galericiler sitesi olduğunu ve Karabük'ün araç ticaretinde merkez haline getireceklerini ifade etti.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Safranbolu Galericiler Sitesi Kooperatifi Başkanvekili Erhan Kartal'ın da konuşma yaptığı açılış, dua edilmesi ve kurdele kesilmesiyle sona erdi.

Açılışa, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
