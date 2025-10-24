Haberler

Karabük Bisiklet Festivali Başladı

Güncelleme:
Karabük'te düzenlenen bisiklet festivaline Türkiye'nin 12 ilinden 70 bisikletsever katıldı. Katılımcılar, doğal güzellikler arasında pedal çevirerek bölgeyi keşfedecek.

5. Karabük Bisiklet Festivali başladı.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen festivale, Türkiye'nin 12 ilinden 70 bisikletsever katılıyor.

Yenice ilçesinde bir araya gelen bisikletliler, Ihlamur Teras ve Göktepe Yaylası'nı kapsayan parkurda 42 kilometre pedal çevirecek. Bisikletliler, yarın da Ihlamur Teras ve Şeker Kanyonu'nu kapsayan parkurda 38 kilometre pedallayacak.

Katılımcılara sonbaharın renkleri arasında pedal çevirme imkanı sunan festival, 26 Ekim'de sona erecek.

"Sporu ve sporcuları her türlü konuda destekliyoruz"

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, AA muhabirine, ilçede yapılacak bütün etkinliklere destek verdiklerini belirterek, "Türkiye'de hangi etkinliği yapmak isteyen kulüp ya da birliktelik varsa gelsin, Yenice'de hem Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını hem de güzel misafirperverliği görsün ve yaşasın istiyoruz." dedi.

Karabük Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aydoğdu da bisiklet yoluyla bölgeyi tanıtacaklarını, bisiklet turizminin Türkiye'de ve bölgede gelişmesi için bu tür faaliyetlere devam edeceklerini dile getirdi.

Aydoğdu, bugün 42 kilometrelik yarın da 38 kilometrelik parkurların olduğunu, pazar günü de yürüyüş yapacaklarını kaydetti.

Festival için özellikle sonbaharı seçtiklerini belirten Aydoğdu, "Sonbahar sanattır. O sanatın en güzel örneklerini Yenice'de görüyoruz. Doğanın bütün renklerini bir arada görebileceğimiz bir mevsim." diye konuştu.

Festivale Eskişehir'den katılan Deniz Kılıç ise Yenice'ye ilk defa geldiğini dile getirerek, "Burası benim hayalimdi açıkçası. Böyle bir fırsat verdiği için Karabük Bisiklet Derneğine çok teşekkür ediyorum. Organizasyon çok güzel." ifadesini kullandı.

Festivale İstanbul'dan gelen Özlem Bektaş, Karabük'ün doğasını çok sevdiğini söyledi.

Geçen yıl yapılan festivalin kendisini etkilediğini anlatan Bektaş, "Bu yıl da katılmak istedim. Burada olmaktan çok mutluyum. Tüm doğa ve bisikletseverleri Yenice'ye bekliyoruz. Yenice ormanlarını görmelerini çok istiyorum. Bu mevsimde çok güzel bir tablo çiziyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
