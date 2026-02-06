Karabük Belediyesinde 2026 maaş zammı belli oldu

Karabük Belediyesinde 2026'ya yönelik ücret ve sosyal hak düzenlemeleri yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan çalışanların ücret ve sosyal haklarına yüzde 15, Ulaşım A.Ş. çalışanlarının ücret ve sosyal haklarına ise yüzde 27 artış uygulanacak.

Ulaşım A.Ş. çalışanlarına yönelik ikramiye ödemeleri önceden 5+5 iken 10+10 şeklinde yapılacak. Her iki şirket çalışanı için yılın ikinci yarısında maaşlarına enflasyon artı refah payı uygulaması hayata geçirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, emeği esas alan belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Belediyecilik anlayışımızda hizmetin temelinde emek vardır. Şehrimize gece gündüz demeden hizmet eden her mesai arkadaşımız, Karabük'e verdiğimiz mücadelenin en kıymetli paydaşıdır. 2026'ya yönelik düzenlemeleri çalışanlarımızın alın terini gözeten, çalışma barışını önceleyen ve belediyemizin mali disiplinini koruyan denge anlayışıyla hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, güçlü belediyeciliğin güçlü kadrolarla olduğunu ifade ederek, "Karabük'ün her sokağında, her mahallesinde ortaya konulan hizmetin arkasında emek vardır. Biz de bu emeğin karşılığını adaletli ve sürdürülebilir şekilde vermeye devam edeceğiz. Yapılan düzenlemelerin tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyor, Karabük için fedakarca çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.