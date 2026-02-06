Haberler

Karabük Belediyesinde 2026 maaş zammı belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Belediyesi, 2026 yılına yönelik olarak Personel A.Ş. ve Ulaşım A.Ş. çalışanlarının ücretlerine önemli artışlar ve yeni ikramiye sistemi getirdi. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yapılan düzenlemelerin adaletli ve sürdürülebilir bir şekilde emekçinin hakkını korumayı amaçladığını belirtti.

Karabük Belediyesinde 2026'ya yönelik ücret ve sosyal hak düzenlemeleri yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan çalışanların ücret ve sosyal haklarına yüzde 15, Ulaşım A.Ş. çalışanlarının ücret ve sosyal haklarına ise yüzde 27 artış uygulanacak.

Ulaşım A.Ş. çalışanlarına yönelik ikramiye ödemeleri önceden 5+5 iken 10+10 şeklinde yapılacak. Her iki şirket çalışanı için yılın ikinci yarısında maaşlarına enflasyon artı refah payı uygulaması hayata geçirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, emeği esas alan belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Belediyecilik anlayışımızda hizmetin temelinde emek vardır. Şehrimize gece gündüz demeden hizmet eden her mesai arkadaşımız, Karabük'e verdiğimiz mücadelenin en kıymetli paydaşıdır. 2026'ya yönelik düzenlemeleri çalışanlarımızın alın terini gözeten, çalışma barışını önceleyen ve belediyemizin mali disiplinini koruyan denge anlayışıyla hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, güçlü belediyeciliğin güçlü kadrolarla olduğunu ifade ederek, "Karabük'ün her sokağında, her mahallesinde ortaya konulan hizmetin arkasında emek vardır. Biz de bu emeğin karşılığını adaletli ve sürdürülebilir şekilde vermeye devam edeceğiz. Yapılan düzenlemelerin tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyor, Karabük için fedakarca çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar