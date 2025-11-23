Haberler

Karaahmetli Köyünde Soğan Hasadı Yapıldı

Güncelleme:
Bahşılı ilçesi Karaahmetli köyünde yapılan soğan hasadında bu yıl kuraklığa rağmen güzel bir verim alındı. Hasan Tarık Bozkoyun, destek veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Bahşılı ilçesi Karaahmetli köyünde soğan hasadı yapıldı.

Karaahmetli Baraj Gölü kıyısındaki 80 dönüm araziye soğan eken Hasan Tarık Bozkoyun, yaptığı açıklamada, bu sene kurak geçmesine rağmen güzel bir hasat dönemi geçirdiklerini ifade etti.

İl ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle hasadı tamamladıklarını belirten Bozkoyun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hasadı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı da takip etti.

