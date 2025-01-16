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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Eşya Operasyonları

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Eşya Operasyonları
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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan kaçak girişleri önledi. Toplamda 400 elektronik sigara, 150 telefon kılıfı, 10 bin 440 cep telefonu ve daha birçok ürün ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri son 1 haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda kaçak eşyanın Türkiye'ye girişini önledi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Kaçakçılık girişimlerine karşı sahadaki güvenlik kameraları (CCTV), X-ray gibi teknolojik donanımları kullanan ekipler, risk analizi çalışmaları sonucu şüpheli araçlar ve kişileri tespit etti.

Ekipler son bir haftada gerçekleştirdikleri 7 operasyonda 400 elektronik sigara, 150 telefon kılıfı, 10 bin 440 cep telefonu, 4 gelinlik, 16 kilogram kehribar, 10 bin ilaç, 170 bilgisayar kasası ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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