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Edirne'de Sınır Kapısı Kapasite Artışı İçin Görüşme

Edirne'de Sınır Kapısı Kapasite Artışı İçin Görüşme
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Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan Gümrük Ajansı Başkanı Shushkov ile Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarının kapasitesini artırmak ve geçiş yoğunluğunu azaltmak amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, yenileme çalışmaları ve gümrük süreçleri değerlendirildi; ardından inşaat sahasında incelemeler yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ortak Temas Noktası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın geçiş kapasitesini artırmaya yönelik yenileme ve inşaat çalışmaları ele alındı.

Toplantıda ayrıca gümrük kapılarındaki işleyiş ve geçiş süreçleri değerlendirildi.

Sezer ve Shushkov, toplantının ardından beraberlerindeki heyetle Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kapasite artışıyla gurbetçi sezonunda binek araçların, yıl boyunca da tırların geçişlerinde yaşanan yoğunluk ve bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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