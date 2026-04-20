Kapıkule'de Toplam Değeri 33 Milyon Lirayı Aşan Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda toplam 33 milyon 179 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirdi. Yapılan denetimlerde 10 bin 400 elektronik sigara, 720 bin sigara filtresi ve çeşitli ilaç ve vitamin ürünleri bulundu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen risk analizi ve kontrol faaliyetleri kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, büyük çaplı kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiği" bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"19 Nisan 2026 günü saat 15.38'de Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen, bir şahsın sürücülüğünü yaptığı çekici ve TIR aracı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince risk kriterleri çerçevesinde kontrole tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen detaylı arama ve kontroller neticesinde faturasız, belgesiz, gümrüğe beyan edilmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz eden 10 bin 400 adet elektronik sigara, 720 bin adet sigara filtresi, 84 adet oto parça, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü ve 2 bin 520 adet ilaç cinsi eşya olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Ele geçirilen söz konusu eşyaların gümrüklenmiş değerinin 33 milyon 179 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak gerekli tahkikat, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinesinde sürdürülmekte olup, konu Edirne Cumhuriyet Savcılığı'na iletilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik güvenliğini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
