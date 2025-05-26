Kapalı Maraş'ta 'Evkaf Kafe' Hizmete Girdi

Kapalı Maraş'ta 'Evkaf Kafe' Hizmete Girdi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Gazimağusa'da açılan 'Evkaf Kafe', somut bir sosyal projeye dönüşüyor. Açılışta TİKA Başkanı Kayalar, projenin sembolik önemine vurgu yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğinde Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından Gazimağusa'ya bağlı kapalı Maraş'ta açılan kafe hizmete girdi.

Kapalı Maraş'taki Bilal Ağa Mescidi'nin yanında bulunan "Evkaf Kafe"nin açılış kurdelesini TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer birlikte kesti.

Açılışta konuşan TİKA Başkanı Kayalar, "Evkaf Kafe"nin açılışının sembolik ve anlamlı olduğunu belirterek, TİKA olarak iyilik gönüllüleri tarafından işletilecek kafeye mutfak ve ekipman temin ettiklerini kaydetti.

Kayalar, bunun sembolik ve manevi önemi olan bir proje olduğunu dile getirerek, "Ne mutlu bize ki böylesine güzel bir vakıf eserinin bir parçasında hizmet etmek nasip oldu." diye konuştu.

EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ise konuşmasında, yaptıkları araştırmalar sonucunda Kapalı Maraş'ın yüzde 99'nun Osmanlı vakıflarına ait olduğunu tespit ettiklerini belirterek, bölgede açılan "Evkaf Kafe"ye katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti. ???????

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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