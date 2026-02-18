Haberler

Fatih Kapalı Çarşı'da çiftin çanta hırsızlığı kamerada

Fatih Kapalı Çarşı'da çiftin çanta hırsızlığı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bulunan Kapalı Çarşı'da, bir kadın çantayı çalarak dükkandan hızla uzaklaştı. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahipleri şikayette bulundu.

Fatih'te bulunan Kapalı Çarşı'da bir iş yerinden çanta çalan kadın ve yanındaki kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyazıt'ta bulunan Kapalı Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre çarşı içinde dolaşan bir çift, çantaların satıldığı iş yerinin önünde durdu. Kadın, çantalara baktığı sırada beğendiği bir çantayı koluna taktı. Bir süre vitrinin önünde oyalanan çift, daha sonra hızla dükkanın önünden uzaklaştı. Çantanın eksik olduğunu fark eden iş yeri sahipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kadının çantayı koluna takarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler