Kapaklı Sitespor, Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
TVF Kadınlar 2. Ligi 11. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor, sahasında ağırladığı Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Kapaklı Sitespor, çekişmeli geçen mücadelede üstünlüğünü koruyarak galibiyetle ayrıldı ve ligde liderliğini sürdürdü.
TVF Kadınlar 2. Ligi 11. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor, sahasında ağırladığı Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelede çekişmeli geçen ilk seti Kapaklı Sitespor, 25-18 önde tamamladı.
İkinci seti 25-16, üçüncü seti de 25-22 kazanan Sitespor karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu galibiyetle Kapaklı Sitespor ligde namağlup liderliği sürdürdü.