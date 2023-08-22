Kapaklı 4. Kazak Gölü Festivali başlıyor

Kapaklı Belediyesince düzenlenecek 4. Kazak Gölü Festivali 26 Ağustos'ta başlayacak.

Kazak Gölü Mesire Alanı'nda düzenlenecek ve 5 gün sürecek festivalde, konserler, sergi açılışları, animasyon gösterileri, sünnet şöleni, uçurtma şenliği, çocuklar için kukla ve sihirbaz gösterileri düzenlenecek.

Ayrıca festivalin son gününde Kapaklı Belediyesi önünden başlayacak olan "Zafer Koşusu" Kazak Gölü'nde son bulacak.

Festival, 30 Ağustos'ta sona erecek.