Ticaret Bakanlığı: Kanatlı eti ihracatı durduruldu

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliğini sağlamak ve iç talepteki artışı dengelemek amacıyla kanatlı eti ihracatını durdurdu. Fiyat gelişmeleri yakından izlenerek, spekülatif fiyatlamalara karşı denetim ve yaptırımlar kararlılıkla yürütülecek.

TİCARET Bakanlığı, piyasadaki arz-talep dengesinin desteklenmesi amacıyla bugün itibarıyla kanatlı eti ihracatının durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileriyle birlikte iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimlerin, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olabildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmiş; fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediği titizlikle değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirilmiştir" denildi.

'DENETİM VE YAPTIRIM SÜREÇLERİ KARARLILIKLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR'

Tüketicileri mağdur edebilecek ve fahiş fiyat istismarı yoluyla piyasa işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü uygulama ve spekülatif fiyatlama davranışının, Ticaret Bakanlı tarafından yakından takip edildiği vurgulanarak, "Gerekli denetim ve yaptırım süreçleri kararlılıkla yürütülmektedir. Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliği kapsamında temel gıda ürünlerinde, bilhassa halkımızın sofrasına doğrudan dokunan ürünlerdeki gelişmeleri de hassasiyetle izlemektedir. Başta perakende ve toptan ticaret kuruluşları denetim birimlerimizce yoğun bir şekilde denetlenmekte, denetim sonuçları kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşmasının sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

