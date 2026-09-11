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Kanada ile Ukrayna, "100 yıllık ortaklık" bildirisi imzaladı

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NEW Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkelerinin "100 yıllık ortaklığı için" bildiri imzaladı.

NEW Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkelerinin "100 yıllık ortaklığı için" bildiri imzaladı.

Carney, imza töreni sonrası yaptığı basın açıklamasında, ortaklık anlaşmasının Ukrayna'daki savaşın ötesinde "uzun vadeli bir işbirliğini hedeflediğini" belirtti.

"Devlet Başkanı Zelenskiy ile az önce 100 yıllık bir ortaklık bildirisi imzaladık." ifadesini kullanan Carney, ilerleyen haftalarda Kanada ve Ukrayna'nın, savunma, ticaret, yatırım, enerji, yeniden inşa ve teknoloji gibi alanlarda "uzun süreli bir işbirliği çerçevesini resmileştireceğini" söyledi.

Calgary kentinin Ukrayna ile bağlarına dikkati çeken Carney, bu kenti de içine alan Alberta eyaletinde Ukrayna asıllı 350 binden fazla Kanadalının yaşadığını söyledi.

Carney, "güçlü, güvenli ve emniyetli bir Kanada" inşa etme çalışmaları kapsamında, Kanada'nın son 70 yıldaki en büyük savunma hamlesinde insansız hava araçlarının (İHA) merkezi bir rol oynayacağını belirtti.

Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yaklaşık 2 bin İHA'nın bulunduğunu ifade eden Carney, "Önümüzdeki yıllarda milyonlarcasına daha ihtiyacımız olacak," dedi ve hükümetin yerli üretimi artırmak amacıyla bu yılın başlarında Savunma İHA Girişimi'ni başlattığını vurguladı.

Kanada Başbakanı ayrıca, iki yıl içinde milyonlarca İHA üretme kapasitesi oluşturma planı çerçevesinde, askeri birlikleri doğrudan yaklaşık 400 Kanadalı tedarikçiyle buluşturan ulusal bir İHA pazar yeri oluşturulduğunu duyurdu.

Kaynak: AA
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