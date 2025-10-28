Haberler

Kanada Başbakanı Carney, ABD ile Müzakerelerde İlerleme Kaydedildiğini Duyurdu

Güncelleme:
Kanada Başbakanı Mark Carney, Ontario eyaletindeki gümrük vergileri karşıtı reklam sonrası askıya alınan müzakerelerde önemli ilerlemeler sağlandığını belirtti. Carney, ABD Başkanı Trump ile görüşmediğini fakat her zaman görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ontario eyalet yönetiminin yayımladığı gümrük vergileri karşıtı reklam sonrası ABD Başkanı Donald Trump tarafından askıya alınan müzakereler konusunda ülkesinin "önemli ilerleme" kaydetmiş olduğunu ifade etti.

Kanada merkezli CBC News'ün haberine göre Carney, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Söz konusu reklam sonrası askıya alınan görüşmelerde Kanada'nın "önemli ilerleme" kaydettiğini aktaran Carney, "Herhangi bir karmaşık, yüksek riskli müzakerede beklenmedik gelişmeler yaşanabilir ve bu durumlarda sakinliğinizi korumalısınız. Üzülmenin bir faydası yok. Duygular sizi çok ileri götürmez." dedi.

Carney, Ontario eyalet yönetiminin yayımladığı reklama ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken "işin sonunda müzakereleri yürüten mekanizmanın merkezi hükümet olduğunu" vurguladı.

Askıya alınan görüşmelerden bu yana Trump ile görüşmediğini ifade eden Carney, her zaman ABD Başkanı'yla görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Trump, Kanada'nın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu "sahte" bir reklam kullandığı gerekçesiyle bu ülke ile tüm ticaret görüşmelerinin askıya alındığını duyurmuştu.

ABD, 1 Ağustos itibarıyla Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
