Kamu Çalışanlarına Ek Zam ve Refah Payı Talebi

Güncelleme:
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TBMM önünde kamu çalışanları için ek zam ve maaşlara refah payı eklenmesi gerektiğini vurguladı. Kamu çalışanlarının alım gücünün kaybolduğunu belirten Kahveci, statü adaletsizliğine son verilmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Kamu çalışanlarına ek zam verilsin. Maaşlara refah payı eklensin, kaybolan alım gücü mutlaka telafi edilsin, statü adaletsizliğine son verilsin." dedi.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, TBMM önünde memur ve emeklilere "ek zam ve refah payı verilmesi" talebiyle toplandı.

Burada basın açıklaması yapan Kahveci, bütçeden kamu çalışanlarının hak ettiği payı almak için toplandıklarını belirtti.

TBMM'de cuma günü 2026 yılı bütçesinin görüşülmeye başlanacağını hatırlatan Kahveci, "Ama o bütçede memur, emekli, alın teri yok. Var olan rakamlar, hedeflerin ve hayallerin ardına gizlenmiş bir adaletsizliktir." ifadelerini kullandı.

Kahveci, kamunun kendi alacağını koruduğu kadar memurun hakkını da koruması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Kamu, alacaklarına uygulayacağı oranları kamuoyuyla paylaşacak. Biz istiyoruz ki bizden alacaklarınıza uygulamış olduğunuz oranı memurlarımıza ve emeklilerimize de uygulayın. Kamu çalışanlarına ek zam verilsin. Maaşlara refah payı eklensin, kaybolan alım gücü mutlaka telafi edilsin, statü adaletsizliğine son verilsin."

